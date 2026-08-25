पति की किस्मत बदल देती हैं ये लड़कियां

नेम एस्ट्रोलॉजी के अनुसार किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर उसके स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में बहुत कुछ बयां करता है. ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे खास अक्षरों का वर्णन मिलता है, जिनसे शुरू होने वाले नाम की लड़कियां अपने पति और ससुराल के लिए बेहद भाग्यशाली मानी जाती हैं. इन्हें साक्षात मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है, जो विवाह के बाद अपने जीवनसाथी की किस्मत का ताला खोल देती हैं. आइए जानते हैं किन नामाक्षर की लड़कियां होती हैं पति के लिए लकी चार्म? (Photo Credit- AI)