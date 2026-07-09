'R' अक्षर वाले लोग

'R' यानी 'र' अक्षर से शुरू होने वाले नाम के लोग जीवन में 'रंक से राजा' बनने का सबसे सटीक उदाहरण होते हैं. इस नामाअक्षर के जातकों का शुरुआती जीवन काफी कठिन और उतार-चढ़ाव से भरा होता है. इन्हें अक्सर अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है. कई बार ऐसा लगता है कि भाग्य इनका साथ ही नहीं दे रहा. ये लोग बेहद आत्मविश्वासी, खोजी और जिद्दी स्वभाव के होते हैं. ये हार मानना नहीं जानते. आमतौर पर 30 से 32 वर्ष की उम्र के बाद इनका असली भाग्योदय होता है. जब इनकी किस्मत चमकती है, तो यह इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं. ये अपने जीवन के उत्तरार्ध में अथाह धन, मान-सम्मान और हर तरह की सुख-सुविधा (लक्जरी लाइफ) हासिल करते हैं.