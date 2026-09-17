अचानक बदल जाता है इनका मूड

नाम के पहले अक्षर को लेकर ज्योतिष और अंक ज्योतिष से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं. कहा जाता है कि नाम का पहला अक्षर व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व की कुछ खास प्रवृत्तियों से जुड़ा हो सकता है. इसी वजह से कुछ नामाक्षरों वाले लोगों को भावुक, संवेदनशील या जल्दी प्रतिक्रिया देने वाला माना जाता है. आज हम ऐसे नामाक्षरों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अपनी भावनाओं को लेकर काफी संवेदनशील हो सकते हैं. ऐसे में छोटी-सी बात भी उन्हें बुरी लग सकती है और उनका मूड अचानक बदलता हुआ नजर आ सकता है. (Photo Credit- AI)