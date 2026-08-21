A नामाक्षर: दोस्तों की खुशी में अपनी खुशी

A अक्षर से नाम शुरू होने वाले लोगों को लेकर माना जाता है कि ये स्वभाव से मिलनसार और अपने रिश्तों को महत्व देने वाले हो सकते हैं. अगर कोई दोस्त परेशानी में हो या किसी चीज की जरूरत हो, तो ये अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं. दोस्तों के साथ पार्टी, घूमने-फिरने या किसी खास मौके पर खर्च करने में भी इन्हें ज्यादा संकोच नहीं होता. इनके लिए कई बार पैसे से ज्यादा Friendship और रिश्ते मायने रखते हैं. यही वजह है कि इनके दोस्त इन्हें काफी दिलदार मान सकते हैं.