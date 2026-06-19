बच्चों के लिए पिता होते हैं मार्गदर्शन

भारतीय संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में माता-पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है. लेकिन जब बात अनुशासन, मार्गदर्शन और मजबूत आधार की आती है, तो पिता की भूमिका सबसे अहम हो जाती है. हर बच्चा अपने पिता से प्यार करता है, लेकिन नेम एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, कुछ विशेष नामाक्षर के लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए उनके पिता के शब्द 'पत्थर की लकीर' होते हैं. ये लोग अपने जीवन में पिता की सीख, उनके आदेश और उनके मान-सम्मान को सबसे ऊपर रखते हैं. आइए जानते हैं इन नामाक्षरों के बारे में.(Photo Credit- AI)