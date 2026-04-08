18 साल तक बर्गर को नहीं था क्रिकेट से प्यार

इन दिनों राजस्थान रॉयल्स की ओर से मैदान पर जलवा बिखेर रहे लेफ्टआर्म पेसर नांद्रे बर्गर तेजी से सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं. लेकिन 18 साल की उम्र तक उन्हें क्रिकेट से जरा भी प्यार नहीं था. वह तो टेनिस चैम्पियन बनना चाहते थे और साल 2010 में अंडर 15 में खेलते हुए क्षेत्रीय टेनिस चैंपियनशिप में अपने एज ग्रुप के टॉप खिलाड़ियों में शुमार थे. इसके बाद उनका दूसरा प्यार स्क्वैश बना, जब 17 साल की उम्र में उन्होंने साउथ अफ्रीका की नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, लेकिन बैक इंजरी ने उन्हें इस खेल से दूर कर दिया.