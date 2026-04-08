नांद्रे बर्गर का इंटरनेशनल करियर
बर्गर साउथ अफ्रीका की ओर अब तक खेले 3 टेस्ट मैचों में 16.92 की औसत के साथ 14 विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि 14 वनडे मुकाबलों में उनके नाम 22 विकेट हैं. बर्गर ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 8 मैच खेले, जिसमें 6 विकेट निकाले. इस तेज गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास करियर में 44 मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 141 विकेट दर्ज हैं. लिस्ट A करियर में इस गेंदबाज ने 55 मैच खेलते हुए 84 विकेट हासिल किए. बर्गर एसए20 लीग में जोबर्ग सुपर किंग्स की ओर से 3 सीजन में 23 मैच खेले, जिसमें 20 विकेट निकाले.