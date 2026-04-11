आर्टेमिस-II की सफलता नई इबारत

नासा का आर्टेमिस-II मिशन आधुनिक युग का सबसे बड़ा कदम है. यह मिशन इसलिए खास है क्योंकि यह 50 से अधिक वर्षों के बाद इंसानों को फिर से चंद्रमा के करीब ले जाने के लिए तैयार है. यह मिशन एक टेस्ट फ्लाइट की तरह थी, जो साबित करेगी कि हमारे नए स्पेसक्राफ्ट (ओरियन) और रॉकेट (SLS) इंसानों को सुरक्षित वापस लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.