कितनी अहम है पार्कर की ये स्पीड?

11 मार्च की उड़ान के साथ ही पार्कर ने 6,92,017.92 किलोमीटर प्रति घंटे की अपनी रिकॉर्ड तोड़ गति को भी हासिल कर लिया है. यह गति मुंबई से दिल्ली की दूरी को 4 सेकंड से भी कम समय में तय करने के लिए पर्याप्त है. जबकि, दिल्ली से न्यूयॉर्क तक की दूरी यह सिर्फ 61 सेकेंड में तय कर लेगा. जबकि आज की फ्लाइट्स को इस सफर में 15 से 17 घंटे लगते हैं. मिशन के तहत यह यान सूरज से निकलने वाली हवाओं और उसकी गतिविधियों को मापने के लिए बार-बार नजदीक पहुंचता है.