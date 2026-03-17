ये रिकॉर्ड इतना अहम क्यों?
NASA के लिए ये अपनी तरह का अलग मिशन है, क्योंकि सूर्य के आसपास गर्म तापमान क्षेत्र में पहुंचते ही कोई भी स्पेसक्राफ्ट पिघल सकता है. लेकिन, पार्कर के साथ ऐसा नहीं हुआ. सोलर इवेंट्स जैसे कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर विस्फोट का डेटा स्पेस वेदर को समझने में मददगार साबित होगी. स्पेस वेदर को समझना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉट्स (अंतरिक्ष यात्रियों) के लिए खतरा पैदा कर सकता है. सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकता है. एयर ट्रैवेल में मुसीबतें खड़ी कर सकता है. धरती पर पावर सप्लाई को भी ठप कर सकता है.