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Last updated on - April 22, 2026 11:09 PM IST
By Tanuja Joshi
इस टेलीस्कोप की सबसे खास बात इसका विशाल व्यू एरिया है. ये हबल टेलीस्कोप के मुकाबले एक बार में 100 गुना ज्यादा क्षेत्र की तस्वीरें ले सकता है, जिससे रिसर्च की स्पीड बढ़ेगी.
ब्रह्मांड का बड़ा हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है. रोमन टेलीस्कोप इन इंविसिवल एलिमेंट्स के प्रभाव को समझने में वैज्ञानिकों की मदद करेगा.
ये टेलीस्कोप हमारे सौर मंडल से बाहर मौजूद एक्सोप्लैनेट्स की खोज करेगा. खास तकनीक के जरिए ये तारों की रोशनी को ब्लॉक कर सीधे ग्रहों को देख सकेगा.
इसे पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर एल2 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा. ये जगह स्थिर तापमान और साफ दृश्य देती है, जिससे डेटा अधिक सटीक मिलता है.
रोमन टेलीस्कोप रोजाना लगभग 11 टेराबाइट डेटा पृथ्वी पर भेजेगा. ये डेटा वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड का एक विशाल डिजिटल नक्शा बनाने में मदद करेगा.
इस टेलीस्कोप में बड़े सोलर पैनल लगे हैं, जो इसे ऊर्जा प्रदान करेंगे. ये पूरी तरह अंतरिक्ष में खुद से काम करने वाली अत्याधुनिक तकनीक का उदाहरण है.
यह मिशन केवल तस्वीरें लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति, गैलेक्सी के विस्तार और जीवन की संभावनाओं जैसे बड़े सवालों के जवाब भी खोजेगा.
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