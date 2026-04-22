हबल से 100 गुना ज्यादा नजर

इस टेलीस्कोप की सबसे खास बात इसका विशाल व्यू एरिया है. ये हबल टेलीस्कोप के मुकाबले एक बार में 100 गुना ज्यादा क्षेत्र की तस्वीरें ले सकता है, जिससे रिसर्च की स्पीड बढ़ेगी.