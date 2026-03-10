किसलिए स्पेस पर भेजा गया था ये सैटेलाइट?

NASA ने इस सैटेलाइट के डेटा का इस्तेमाल यह समझने के लिए किया कि सौर गतिविधियां (Solar Activity) हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क, GPS, पावर ग्रिड और यहां तक कि अंतरिक्ष यात्रियों को कैसे प्रभावित करती हैं. साथ ही इसके जमीन पर मौजूद सिस्टम, जैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क, GPS और पावर ग्रिड पर असर की स्टडी की गई. इन इलाकों की स्टडी करके, रिसर्चर्स ने कथित तौर पर स्पेस वेदर इवेंट्स के लिए बेहतर अनुमान लगाए हैं, जो कभी-कभी धरती पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में रुकावट डाल सकते हैं.