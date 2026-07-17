लोगों और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा?

अगर जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ सकते हैं. तटीय इलाकों में रहने वाले परिवार सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर होंगे. सड़कें, पुल, बंदरगाह, एयरपोर्ट और दूसरी सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंच सकता है. इससे अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है. खेती, कारोबार और पर्यटन पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है. NASA की यह रिपोर्ट सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी मानी जा रही है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी भी समय है कि प्रदूषण कम किया जाए, ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटाया जाए और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बड़े कदम उठाए जाएं. (All Image: Canva/AI)