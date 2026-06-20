स्विफ्ट टेलीस्कोप पर मंडरा रहा बड़ा खतरा

NASA Swift Telescope: नासा का स्विफ्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी पिछले 20 सालों से अंतरिक्ष में अहम काम कर रहा है. यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड में होने वाले बड़े धमाकों और रहस्यमयी घटनाओं पर नजर रखता है. लेकिन अब इसकी कक्षा धीरे-धीरे नीचे आ रही है. अगर इसे समय रहते नहीं बचाया गया, तो यह धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर खत्म हो सकता है. यही वजह है कि नासा ने इसे बचाने के लिए एक खास मिशन शुरू किया है, जिसे स्विफ्ट बूस्ट मिशन नाम दिया गया है. यह मिशन अंतरिक्ष इतिहास की सबसे अलग कोशिशों में गिना जा रहा है.