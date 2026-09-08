कब और कहां लगेंगी लोक अदालतें?

दिल्ली में इस बार 10 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालतें लगने जा रही हैं. पहले 12 सितंबर को ये अदालतें लगनी थीं, लेकिन बाद में इसे री-शेड्यूल कर दिया गया. इस साल की आखिरी लोक अदालत 12 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित हैं. ये लोक अदालतें दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स जैसे- द्वारका कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, साकेत कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट, DRTs (डेट रिकवरी अपिलेट ट्रिब्यूनल) और कंज्यूमर कमीशन में लगती हैं. ये लोक अदालतें 10 अक्टूबर 2026 की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही बैठेंगी. इसलिए आपको दिए गए टाइम पर ही पहुंचना है. लेट हुए, तो चालान माफ कराने का मौका निकल जाएगा.