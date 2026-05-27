कैसे निकलेगा लिथियम

पारंपरिक लिथियम खनन के विपरीत, अल्टमार्क परियोजना 'प्रत्यक्ष लिथियम निष्कर्षण' (Direct Lithium Extraction) या DLE पर निर्भर करती है. खुले गड्ढों या वाष्पीकरण तालाबों के बजाय, लिथियम को जमीन के बहुत नीचे मौजूद खारे पानी से बंद प्रणालियों का उपयोग करके अलग किया जाता है. जमीन के नीचे से खारा पानी (brine) निकाला जाता है, उसमें से लिथियम अलग किया जाता है, और बचा हुआ पानी वापस उसी भंडार में डाल दिया जाता है. यह तरीका पारंपरिक तरीकों की तुलना में कम ज़मीन और पानी का इस्तेमाल करता है, और इसमें पानी के भाप बनकर उड़ने में लगने वाला लंबा समय भी बच जाता है.