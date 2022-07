2 / 6

अदरक और हल्दी के फायदे (Benefits of Ginger and Turmeric)

सर्दीजुखाम, बुखार और सिरदर्द होने पर अदरक बेहद लाभकारी साबित हो सकता है. अदरक को काली मिर्च और हल्दी के साथ मिलाकर काढ़ा तैयार कर लें या फिर काली चाय बना लें. इसका सेवन करने से सिरदर्द और सर्दी खांसी से राहत मिलेगी. अदरक और हल्दी सभी घरों में पाया जाता है. इसलिए आपको घर से बाहर जाने की जरुरत भी नहीं पड़ेगी. Benefits of Ginger and Turmeric in hindi