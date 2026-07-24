घर पर कैसे बनाएं जामुन का सिरका?

जामुन के सिरके की रेसिपी के बारे में YOUTUBE चैनेल Amita Kitchen पर बताया गया है. जामुन का सिरका बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे 1 लीटर सिरके के लिए ताजा जामुन 1-1.5 किलो, साफ पानी चाहिए होगा. इसे बनाने के लिए सबसे पहले जामुन को अच्छे से धो लें बीज निकालकर गूदे को मैश कर लें या जूस निकाल लें, अब एक साफ कांच के जार में गूदा डालें, ऊपर से पानी डालकर पूरी तरह ढक दें. जार को साफ कपड़े (cheesecloth) से ढक दें ताकि हवा लगे लेकिन ध्यान रखें कि धूल न पड़े. जार को अंधेरी और गर्म जगह (25-30°C) पर रख दें, हर हफ्ते एक बार हिलाएं. 6-8 हफ्ते बाद छान लें, फिर 4-6 हफ्ते और रखें ताकि अच्छा सिरका बने. आखिर में फिर छानकर बोतल में भर लें.