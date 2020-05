1 / 7

Nawazuddin Siddiqui’s Wife Aaliya Siddiqui Sends Legal Notice For DivorceNawazuddin Siddiqui and Aaliya Siddiqui UNSEEN photos अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने उन्हें उनके जन्मदिन के मौके पर ही तलाक का फरमान सुना दिया है. आलिया ने कानूनी नोटिस भेजकर उनसे गुजारा भत्ता और तलाक मांगा है. आलिया ने इल्ज़ाम लगाया कि दिक्कत कई सालों से हैं. इसके पीछे बुनियादी वजह नवाजुद्दीन और उनके भाई हैं. अब उन्‍होंने शादी को ख़त्म करने का फैसला किया है. आलिया के वकील ने बताया ‘हमारी मुव्वकिल श्रीमति सिद्दीकी ने व्हाट्सऐप के जरिए भी नोटिस भेजा है हालांकि, नवाजुद्दीन से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है नोटिस में गुजारा भत्ता और तलाक मांगा गया है’’नवाजुद्दीन और आलिया का निकाह 2009 में हुआ और उनके दो बच्चे हैं. इससे पहले नवाजुद्दीन का निकाह शीबा से हुआ था और यह वैवाहिक संबंध बहुत कम समय तक चला. बता दें कि 19th May 1974 को उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव बुढ़ाना में जन्मे नवाज़ुद्दीन ने इस दुनिया को मेहनत, लगन और सब्र का मतलब समझा दिया.तलाश, गैंग्स ऑफ वासेपुर1, 2 और कहानी जैसी फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित इस एक्टर ने संघर्षों का एक पहाड़ तोड़ा है. आज के वक़्त में नवाज़ुद्दीन दुनिया के ‘हाईएस्ट पेड एक्टर’ की लिस्ट में शामिल हैं. यहां देखिए Nawazuddin Siddiqui और Aaliya Siddiqui की अनदेखी तस्वीरें जो सोशल मीडिया से ली गई है.