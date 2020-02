1 / 15

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से लेकर टीवी सीरियल्स की दुनिया में धमाल मचाने वाली मोनालिसा Monalisa इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरों को शेयर करने की वजह से सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में मोनालिसा Monalisa ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें वह ब्लैक कलर की स्विमिंग ड्रेस में स्विमिंग पूल में खड़ी नजर आ रही हैं. इसमें वह बेहद हसीन लग रही हैं और मदहोशी भरी निगाहों से देख रही हैं. इस तस्वीर के साथ मोनालिसा Monalisa ने लिखा है कि Meet Me Tonight nazar2 will be waiting For You All. at 11pm on starplus यानी आज रात स्टार प्लास पर 11 बजे आप सभी का इंतेजार रहेगा. मोनालिसा Monalisa द्वारा शेयर की गई इस तस्वीर को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. उनकी इस तस्वीर को कुछ ही घंटो में 75 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुकें हैं. बता दें कि मोनालिसा Monalisa Big Boss 10 में इंट्री करने के बाद सुर्खियों में आई थीं. 47 से अधिक भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी मोनालिसा Monalisa संस्कृत से ग्रेजुएट हैं. उन्होंने फिल्म ब्लैकमेल से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसमें वह अजय देवगन और सुनील शेट्टी के साथ थीं. फोटो साभार इंस्टाग्राम