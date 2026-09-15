बाबा ने कहा था- ये मेरा घर है, हमेशा यहीं रहूंगा

सत्या पांडे के मुताबिक, उनका जुड़ाव मुखर्जी परिवार से 1991 में हुआ था, जब उनका बेटा नैनीताल के घोड़ाखाल सैनिक स्कूल में पढ़ता था. बाद में वह कैंची धाम गईं और प्रोफेसर मुखर्जी के संपर्क में आईं. मुखर्जी दंपती की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने सत्या को बेटी की तरह माना. प्रोफेसर मुखर्जी का निधन 1997 में और उनकी पत्नी कमला का कुछ साल बाद हुआ. सत्या कहती हैं कि बाबा ने प्रोफेसर मुखर्जी से कहा था- ये घर मेरा है और मैं हमेशा यहीं रहूंगा. (Photos from IANS, Pinterest, Google)