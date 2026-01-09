नीना गुप्ता की कॉलेज लाइफ

Neena Gupta Caught Boyfriend Red Handed: नीना गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया. स्वभाव से बेबाक तो एक्ट्रेस पहले से ही थीं. ये बिना किसी लाग लपेट के सीधे बात कहने में अपनी बात रखती थीं. एक्टिंग की दुनिया में मुकाम बनाने का सपना देखने वाली नीना ने अपनी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे. एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि वो हर रिश्ते को शिद्धत में निभाने में विश्वास रखती थीं और जब कोई रिश्ता टूटता तो उन्हें बहुत दुख होता था.