बाढ़ के बाद नेपाल का क्या हाल?

नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर आए विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक 332 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. इनमें नेपाल के 270 लोग शामिल हैं. बाढ़ के बाद से करीब 1500 लोग अब भी लापता हैं. सिर्फ नेपाल में 900 से ज्यादा लोगों के लापता होने की जानकारी है. इनमें 32 देशों के करीब 525 विदेशी पर्यटक शामिल हैं. भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, 288 नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है. इनमें से ज्यादातर कैलाश मानसरोवर यात्रा में शामिल थे.