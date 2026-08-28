हिमालय क्यों खतरे वाले जोन में?

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, काठमांडू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की अगुवाई में हुई इस स्टडी में बताया गया कि पूरे हिमालयी इलाके में तापमान बढ़ने की दर ग्लोबल औसत से ज़्यादा है, जिससे जलवायु से जुड़े खतरे और उनसे होने वाले नुकसान बढ़ रहे हैं, इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और GLOF (ग्लेशियर झील के फटने से आने वाली बाढ़) का खतरा बढ़ रहा है. GLOF (ग्लेशियर झील के फटने से आई बाढ़) का मतलब है ग्लेशियर वाली जगह पर बनी पानी की झील का अचानक फटना या पानी का अचानक बह निकलना. यह तब होता है जब ग्लेशियर के पास या उसके नीचे बनी झील में जमा पानी अचानक बह निकलता है, जिससे नीचे की ओर बड़ी बाढ़ आ जाती है.