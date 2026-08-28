नेपाल में तबाही की वजह
Nepal Flash Flood: वैज्ञानिकों ने नेपाल में आई अचानक बाढ़ (flash flood) के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया है. हालांकि वैज्ञानिक अभी भी इस आपदा के सटीक कारणों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इंपीरियल कॉलेज लंदन में हाइड्रोलॉजी और जल संसाधन के रीडर डॉ. वाउटर बुयटार्ट का कहना है कि इसके लिए जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है. उन्होंने समझाया, यह ठीक वैसी ही घटना है जो जलवायु परिवर्तन के कारण होती है. वहीं, यूएसजीएस ने बीबीसी को बताया, नेपाल में आस-पास के भूकंप मापी स्टेशनों, लंबी अवधि वाली भूकंपीय तरंगों और सैटेलाइट तस्वीरों के और विश्लेषण से यह पता चला कि भूकंपीय घटना असल में ग्लेशियर के ढहने और मलबे के बहाव की घटना थी, न कि कोई भूकंप.