मजबूत नींव को मानते हैं घर के मालिक

घर के मालिक प्रकाश का कहना है कि मकान को नदी के बेहद करीब होने की वजह से बनाते समय इसकी नींव पर खास ध्यान दिया गया था. उनके मुताबिक, घर करीब चार दशक पुराना है और उस समय निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को मजबूत बनाने पर काफी खर्च किया गया था. उन्होंने खास तौर पर मकान के बेस का जिक्र किया. प्रकाश के अनुसार, नींव के नीचे सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की दो से तीन परतें डाली गई थीं, जिससे आधार मजबूत हो गया. यह डिजाइन नदी के करीब स्थित घर के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ. हालांकि घर के मालिक इसे पूरी तरह चमत्कार नहीं मानते. उनका कहना है कि निर्माण के समय इलाके की भौगोलिक स्थिति और नदी से नजदीकी को ध्यान में रखा गया था. संभव है कि इसी वजह से मकान ने बाढ़ का दबाव बेहतर तरीके से झेला.