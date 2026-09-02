'मिरेकल हाउस' ने खड़े किए बड़े सवाल
नेपाल का यह हरा घर अब सिर्फ एक वायरल तस्वीर नहीं रह गया है. इसकी कहानी ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि बाढ़ प्रभावित और नदी किनारे बसे इलाकों में मकानों की डिजाइन और निर्माण गुणवत्ता कितनी अहम होती है. प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन मजबूत निर्माण कई बार नुकसान की गंभीरता कम कर सकता है. प्रकाश का घर करीब 40 साल पुराना है, फिर भी वह एक बेहद शक्तिशाली फ्लैश फ्लड के बीच खड़ा रहा. हालांकि इसे हर जगह लागू होने वाला मॉडल मानना सही नहीं होगा, क्योंकि हर इलाके की मिट्टी, नदी, ढलान और बाढ़ का दबाव अलग होता है. फिर भी इस घटना से एक बात साफ होती है कि मजबूत नींव, सही निर्माण तकनीक और संरचना की गुणवत्ता आपदा के समय जिंदगी बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है.