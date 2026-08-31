नेपाल पहले ही मांग चुका था ज्यादा जानकारी
अगस्त में तबाही आने से करीब तीन महीने पहले नेपाल और चीन के अधिकारियों की मुलाकात हुई थी. मई में काठमांडू में हुई इस बैठक में दोनों देशों ने बाढ़, मौसम और ग्लेशियर से जुड़े खतरों पर चर्चा की. नेपाल की चिंता साफ थी कि हिमालयी इलाकों में अगर ग्लेशियरों में हलचल बढ़ती है, पानी का स्तर तेजी से बदलता है या कोई दूसरी असामान्य घटना होती है, तो इसकी जानकारी उसे समय रहते मिलनी चाहिए. नेपाल के अधिकारियों के मुताबिक उन्हें चीन से बारिश से जुड़ी जानकारी तो मिलती थी, लेकिन ग्लेशियर, भूस्खलन, पानी के स्तर और दूसरी गंभीर घटनाओं से जुड़ा डेटा उतनी नियमितता से नहीं मिल रहा था.