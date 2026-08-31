ग्लेशियर टूटने को माना गया मुख्य कारण

बाढ़ के बाद सोशल मीडिया पर चीन की तरफ सीमा क्षेत्र में हो रहे निर्माण को लेकर भी सवाल उठे. नेपाली पत्रकारों द्वारा चलाए जाने वाले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दावा किया कि Gyirong इलाके में सड़क, बस्तियों और बॉर्डर पोर्ट से जुड़े निर्माण ने प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया और पानी के बहाव को प्रभावित किया. इन दावों में पहाड़ियों को काटने और नदी के प्राकृतिक रास्ते के आसपास निर्माण की बात कही गई. हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. नेपाली और चीनी अधिकारियों ने ग्लेशियर टूटने को बाढ़ का मुख्य कारण बताया है. विशेषज्ञों के मुताबिक आपदा से पहले पर्याप्त निगरानी न होने और सीमा पार डेटा साझा करने की सीमित व्यवस्था को भी गंभीरता से देखने की जरूरत है.