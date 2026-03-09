सालाना 22 से 25 करोड़ कमाते हैं सूर्या

बता दें सूर्यकुमार यादव को IPL में मुंबई इंडियन्स से खेलने के लिए सालाना 16.35 करोड़ रुपये मिलते हैं. इसके अलावा उन्हें BCCI से 3 करोड़ रुपये का सालाना कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, जो साल दर साल उनके प्रदर्शन के आधार पर रिन्यू होता है. वह फिलहाल BCCI की सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में ग्रेड B के खिलाड़ी हैं. इसके अलावा मैच फीस के रूप में खिलाड़ियों को प्रति टेस्ट मैच 15 लाख रुपये, प्रति वनडे मैच 6 लाख रुपये और प्रति T20I मैच 3 लाख रुपये मिलते हैं. इस तरह वह कॉन्ट्रैक्ट और मैच फीस के साथ-साथ ब्रैंड्स प्रमोशन के जरिए सालाना करीब 22 से 25 करोड़ रुपये कमाते हैं. (तस्वीर: Instagram)