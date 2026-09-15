बप्पा को क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं (AI PHOTO)

गणेश चतुर्थी के साथ ही 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है. इस दौरान भक्त भगवान गणेश की पूरे विधि-विधान से पूजा करते हैं और उन्हें तरह-तरह के भोग व पूजन सामग्री अर्पित करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणपति बप्पा को हर चीज अर्पित नहीं की जाती? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कुछ चीजें भगवान गणेश को प्रिय मानी जाती हैं, जबकि कुछ चीजों को उनकी पूजा में चढ़ाना वर्जित माना गया है. ऐसे में अगर आप भी गणेश उत्सव के दौरान बप्पा की पूजा कर रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि उन्हें कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए. इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर से शुरू हुआ है और 25 सितंबर को गणपति विसर्जन के साथ गणेश उत्सव का समापन होगा. इन 10 दिनों में भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ बप्पा की पूजा करते हैं, उन्हें मोदक समेत कई तरह के भोग लगाते हैं और विभिन्न पूजन सामग्री अर्पित करते हैं. हालांकि, गणपति पूजा में हर वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया जाता. मान्यता है कि कुछ चीजें भगवान गणेश को अर्पित करने से पूजा का शुभ फल नहीं मिलता. इसलिए गणेश उत्सव के दौरान बप्पा को क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं, इसकी जानकारी जरूर रखें.