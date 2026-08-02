चंबल के इको-जोन से होकर निकलेगा यह एक्सप्रेसवे

आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेसवे नेशनल चंबल वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र से होकर निकलेगा. यह जोन खास तौर पर घड़ियाल, लाल मुकुट वाले कछुए और गंगा डॉल्फिन के संरक्षण का क्षेत्र है. ऐसे में इस एक्सप्रेसवे का प्रभाव इस जोन पर न पड़े इसका खास ख्याल रखा गया है. चंबल नदी (घड़ियालों के संरक्षण) वाले क्षेत्र में एक विशेष केबल स्टे ब्रिज बनाया जाएगा, जिस पर साउंड एब्जोर्वर और लाइट कटर लगाए जाएंगे. इस एक्सप्रेसवे पर कुल 6 फ्लाईओवर, 1 रेलवे ओवरब्रिज, 8 बड़े पुल, 23 छोटे पुल और 192 पुलिया बनाई जाएंगी.(तस्वीर : upeida.up.gov.in/ से)