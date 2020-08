1 / 17

Newgen Mahindra Thar Mahindra Mahindra ने आज New generation Mahindra Thar भारत में आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर औपचारिक रूप से फर्स्ट लुक जारी किया है. लोकप्रिय हार्डकोर ऑफरोडर की दूसरी पीढ़ी का मॉडल काफी समय से चर्चा में बना हुआ था. अपने नए अवतार में इस नए थार में कई डिज़ाइन बदले गए हैं और इसमें पहले की तुलना में अधिक फ़ीचरलोडेड है. नया मॉडल पहलेGen Thar से मैकेनिकल तौर पर बहुत अलग है. यह नए BS6compliant डीजल इंजन के साथ एक ऑलन्यू पेट्रोल पॉवरप्लांट के साथ उपलब्ध है. भारतीय SUV निर्माता ने उल्लेख किया कि दूसरी पीढ़ी की महिंद्रा थार की भारत लॉन्चिंग 2 अक्टूबर के लिए निर्धारित की गई है और बुकिंग उसी दिन शुरू होगी. इसमें स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी के साथ सात इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टीइंफॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ सेमीडिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, एसी, क्रूज़ कंट्रोल, कीलेस एंट्री आदि फीचर्स दिए गए हैं. SUV पर सुरक्षा उपकरण के लिहाजे से इसमें ड्यूल फ्रंट एयरबैग, ABS, ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम आदि शामिल हैं. New generation Mahindra Thar में 2.2लीटर डीजल और 2.0लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के बीच एक विकल्प के साथ उपलब्ध है. डीजल मोटर 130 bhp और 320 Nm पीक टॉर्क देता है जबकि पेट्रोल मोटर 320 Nm पीक टॉर्क के साथ 150 bhp देने में सक्षम है. डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन और सिक्सस्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के बीच एक विकल्प के साथ उपलब्ध है जबकि पेट्रोल पावरप्लांट केवल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है. वहीं New generation Mahindra Thar की कीमत 10 लाख एक्सशोरूम, भारत से शुरू होने की उम्मीद की जा रही है. फोटो साभार Mahindra Mahindra