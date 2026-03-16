1 अप्रैल 2026 से कितना बदल जाएगा आपका टैक्स सिस्टम?

केंद्र सरकार ने पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. इसमें सबसे बड़ा बदलाव 'असेसमेंट ईयर' और 'प्रीवियस ईयर' की जगह 'टैक्स ईयर' का इस्तेमाल होगा. नया सिस्टम इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा. इसमें सबसे बड़ा बदलाव ‘असेसमेंट ईयर’ और ‘प्रीवियस ईयर’ की जगह ‘टैक्स ईयर’ का इस्तेमाल होगा. इससे आम टैक्सपेयर को ITR फाइल करने में कम कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि इनकम कमाने वाला साल और टैक्स रिपोर्ट करने वाला साल एक ही होगा. यह बदलाव टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. आइए जानते हैं, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के लागू होने से टैक्सपेयर्स के लिए कौन से 9 बदलाव होंगे:-