3. अब 31 मार्च तक फाइल कर सकेंगे रिवाइज्ड रिटर्न
नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के मुताबिक, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में सुधार करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है. अभी टैक्सपेयर्स टैक्स ईयर खत्म होने के बाद 9 महीने के भीतर रिटर्न में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन नए कानून के तहत ये डेडलाइन 12 महीने कर दी जाएगी. यानी 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया जा सकेगा. हालांकि, अगर रिवाइज्ड रिटर्न 9 महीने के बाद फाइल किया जाता है, तो इसके लिए फीस देनी होगी. अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपये तक है, तो 1000 रुपये लगेंगे. 5 लाख रुपये से ज्यादा इनकम होने पर 5000 रुपये फीस देनी होगी.