नॉर्दर्न सी रूट खुल रहा

शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़ के सीनियर रिसर्च फेलो झाओ लॉन्ग ने कहा कि रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला और होर्मुज़ जलडमरूमध्य में संकट ने वैकल्पिक शिपिंग रूट की संभावनाओं को बढ़ा दिया है. बता दें कि आर्कटिक के रास्ते शिपिंग जिसे नॉर्दर्न सी रूट कहा जाता है, लंबे समय तक अव्यावहारिक थी क्योंकि साल के ज़्यादातर समय समुद्र मोटी बर्फ से ढका रहता था. लेकिन बढ़ते तापमान ने धीरे-धीरे इस रास्ते को ज़्यादा व्यावहारिक बना दिया है, जिससे इस रूट में चीन की दिलचस्पी बढ़ गई है. (photo credit, AI)