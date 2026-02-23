नया स्मार्टफोन हो गया खराब, क्या रोक सकते हैं EMI?

कभी-कभी ऐसा होता कि हम कोई नया स्मार्टफोन खरीदते हैं और वह वारंटी पीरियड और लोन चालू होने की स्थिति में ही खराब हो जाता है. ऐसे में खराब सामान की वजह से इंसान को परेशानी भी उठानी पड़ रही है और दूसरा अपनी मेहनत से कमाए पैसे का भुगतान भी करना पड़ रहा है, जबकि वह उस सामान का यूज भी नहीं कर पा रहा है. ऐसे में हताश होकर कुछ लोग स्मार्टफोन का EMI देना बंद कर देते हैं. क्या ऐसा करना कानूनन सही है? और खराब फोन ठीक करने से अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंकार कर दें तो कस्टमर के पास क्या उपाय हैं.