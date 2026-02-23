New Smartphone Not Working Under Warranty Can User Stop Emi If Phone Is Defective Know What Indian Law Says 8318375
वारंटी में 'स्मार्टफोन' हो गया खराब! ठीक नहीं करे कंपनी तो क्या EMI रोक सकते हैं आप? जानिए क्या हैं कस्टमर के अधिकार
Stopping EMI on defective smartphone: वारंटी पीरियड में फोन खराब होने पर अगर कंपनी सर्विस देने से मना करती है, तो भी आप कानूनी रूप से अपनी EMI नहीं रोक सकते। EMI बैंक और आपके बीच का एक वित्तीय समझौता है, जिसे न चुकाने पर आपका सिबिल (CIBIL) स्कोर खराब हो सकता है. आइये जानते हैं कि खराब स्मार्टफोन के लिए आप कैसे राहत पा सकते हैं...