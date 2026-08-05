कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर नहीं होगी टोल वसूली

Kanpur-Lucknow Expressway: नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल कलेक्शन पर रोक लगा दी है. NHAI का यह कदम बीते महीने हुए एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के कुछ हफ्तों बाद उठाया है. 13 जुलाई को इस 63 KM लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था. नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल कलेक्शन पर तब तक रोक दिया है जब तक कि खराब हिस्से की मरम्मत पूरी नहीं हो जाती. इसके साथ ही, प्रोजेक्ट को पूरा करने और उसकी देखरेख में कमियों को लेकर कंसेशनेयर, इंजीनियर और कई अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी शुरू की गई है.