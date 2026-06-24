Published By: Farha Fatima | Updated: Jun 24, 2026, 11:14 AM
Bullet train govt job
जिन पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं उनमें इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस, आईटी और सुरक्षा से जुड़े कुल 224 पद हैं. कुल रिक्तियों में से 209 पद गैर-कार्यकारी (नॉन-एग्जीक्यूटिव) श्रेणी के हैं, जबकि 15 पद कार्यकारी (एग्जीक्यूटिव) स्तर के हैं. (image IANS)
इस भर्ती अभियान में जूनियर इंजीनियर, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मैनेजर, डिपो कंट्रोलर, ऑपरेशंस कंट्रोलर और आईटी विशेषज्ञों सहित कई तकनीकी और संचालन संबंधी पद शामिल हैं. सबसे अधिक रिक्तियां ऑपरेशंस से जुड़े पदों में हैं, जिनमें ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मैनेजर, डिपो कंट्रोलर और ऑपरेशंस कंट्रोलर के कुल 55 पदों पर भर्ती की जाएगी. (IMAGE AI)
कंपनी अपने इंजीनियरिंग विभाग को भी मजबूत करने जा रही है, जिसके तहत इलेक्ट्रिकल, सिविल/ट्रैक, सिग्नलिंग एवं टेलीकॉम, रोलिंग स्टॉक और ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम से जुड़े जूनियर इंजीनियर पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. (IMAGE IANS)
नोटिफिकेशन के अनुसार, इलेक्ट्रिकल विभाग में जूनियर इंजीनियर के 47 पद, सिविल/ट्रैक में 31 पद, सिग्नलिंग एवं टेलीकॉम में 20 पद, रोलिंग स्टॉक (इलेक्ट्रिकल) में 14 पद, रोलिंग स्टॉक (मैकेनिकल) में 3 पद और ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम में 5 पदों पर भर्ती होगी. (IMAGE IANS)
इसके अलावा, सिविल/ट्रैक, ऑपरेशंस, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग एवं टेलीकॉम तथा रोलिंग स्टॉक विभागों में डिप्टी इंजीनियर पदों पर भी भर्ती की जाएगी.शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है, जिसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा से लेकर संबंधित विषय में बीई या बीटेक डिग्री तक शामिल है. (image AI)
कार्यकारी स्तर के पदों के लिए एनएचएसआरसीएल सुरक्षा विभाग में असिस्टेंट मैनेजर के अलावा डिप्टी जनरल मैनेजर (आईटी), सीनियर मैनेजर (डेटा एनालिटिक्स) और सीनियर मैनेजर (क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर) जैसे तकनीकी पदों पर अनुभवी पेशेवरों की नियुक्ति करेगा.
योग्यता की बात करें, तो आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 31 मई 2026 तक 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. साथ ही उनके पास भारतीय रेलवे, सरकारी मेट्रो प्रणाली या क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) में संचालन और रखरखाव से संबंधित कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना जरूरी है. (image ai)
यह भर्ती अवशोषण (एब्जॉर्प्शन) के आधार पर की जा रही है, इसलिए केवल वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो वर्तमान में पात्र रेलवे या रेलवे से जुड़े संस्थानों में कार्यरत हैं. जानिए उम्मीदवारों का चयन कैसे होगा.
Mumbai Ahmedabad Bullet Train project
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