Nia Sharma hot pics in white sheer saree rs Rs 66000 backless blouse win your heart see bold pics in jamai 2.0 promotion टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सफेद साड़ी में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो व्हाइट कलर के बैकलेस ब्लाउज़ में दिखाई दे रही हैं. इस साड़ी की कीमत Rs 66000 है. ये फोटोज़ उनकी अपकमिंग वेब सीरीज़ जमाई 2.0 के प्रमोशन की है. बता दें निया और रवि दुबे जल्द ही jamai raja 2 में नज़र आने वाले हैं. दोनों ने वेब सीरीज में जमकर बोल्ड सीन दिए हैं. एक इंटरव्यू में निया ने बताया कि उन्हें अब बोल्ड सीन देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है क्योंकि वो पहले से ही कई वेब फिल्म का हिस्सा रही हैं. निया ने कहा मैंने वहां सब कर लिया है. मैं ओटीटी प्लेटफार्म पर एडजस्ट हो गई हूं. बता दें निया अपने बर्थडे पर एडल्ट केक काटकर सुर्खियों में आ गई थीं. फैंस ने दोबारा ऐसा न करने की हिदायत भी दी थी और ट्रोल करते हुए बेशर्म तक कह दिया था. निया शर्मा ने कलर्स टीवी के सीरियल ‘इश्क़ में मरजावां’ में भी मुख्य किरदार का अभिनय किया था. देखिए Nia Sharma की हॉट तस्वीरें