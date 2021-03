1 / 8

Nia Sharma latest photos writes Hello Mini 2 Stranger found me but I can find him on mx player thriller web series jamai 2.0 hot picsटीवी एक्ट्रेस निया शर्मा जल्द ही अपने कोस्टार रवि दुबे के साथ अपकमिंग वेब सीरीज jamai raja 2 में नज़र आने वाली हैं. निया और रवि जमकर अपनी वेबसीरीज का प्रमोशन कर रहे हैं. हाल ही में निया ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा The HelloMini2 Stranger seems to have found me but you and I can find him on mxplayer. बता दें हैलो मिनी थ्रिलर वेबसीरीज है जो मैक्स प्लेयर पर रिलीज होने वाली है. वहीं निया और रवि दुबे भी वेब सीरीज jamai raja 2 में नज़र आने वाले हैं. दोनों ने वेब सीरीज में जमकर बोल्ड सीन दिए हैं. एक इंटरव्यू में निया ने बताया कि उन्हें अब बोल्ड सीन देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है क्योंकि वो पहले से ही कई वेब फिल्म का हिस्सा रही हैं. निया ने कहा मैंने वहां सब कर लिया है. मैं ओटीटी प्लेटफार्म पर एडजस्ट हो गई हूं. बता दें निया अपने बर्थडे पर एडल्ट केक काटकर सुर्खियों में आ गई थीं. फैंस ने दोबारा ऐसा न करने की हिदायत भी दी थी और ट्रोल करते हुए बेशर्म तक कह दिया था. निया शर्मा ने कलर्स टीवी के सीरियल ‘इश्क़ में मरजावां’ में भी मुख्य किरदार का अभिनय किया था. देखिए Nia Sharma की हॉट तस्वीरें