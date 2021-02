1 / 13

Nia Sharma Ravi Dubey Hot Pics jamai raja 2 spin off actress says every thing done in boldness in ott obscene scene टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा और रवि दुबे जल्द ही jamai raja 2 में नज़र आने वाले हैं. दोनों ने वेब सीरीज में जमकर बोल्ड सीन दिए हैं. एक इंटरव्यू में निया ने बताया कि उन्हें अब बोल्ड सीन देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है क्योंकि वो पहले से ही कई वेब फिल्म का हिस्सा रही हैं. निया ने कहा मैंने वहां सब कर लिया है. मैं ओटीटी प्लेटफार्म पर एडजस्ट हो गई हूं. बता दें, निया अपने बर्थडे पर एडल्ट केक काटकर सुर्खियों में आ गई थीं. फैंस ने दोबारा ऐसा न करने की हिदायत भी दी थी और ट्रोल करते हुए बेशर्म तक कह दिया था. निया शर्मा ने कलर्स टीवी के सीरियल ‘इश्क़ में मरजावां’ में भी मुख्य किरदार का अभिनय किया था.