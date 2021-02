1 / 10

Nia Sharma says Ravi dubey is a best kisser during upcoming web series see jamai 2.0 actress bold photoshootटीवी एक्ट्रेस निया शर्मा जल्द ही अपने कोस्टार रवि दुबे के साथ अपकमिंग वेब सीरीज jamai raja 2 में नज़र आने वाली हैं. इस फिल्म में उन्होंने जमकर बोल्ड सीन दिए हैं. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में निया ने रवि दुबे की तारीफ करते हुए Best Kisser बताया. वहीं रवि ने इसे कंपलीमेंट लेते हुए कहा वे निया के चुलबुले स्वभाव की कद्र करते हैं. रवि ने कहा कि जब उन्होंने निया का ये वीडियो देखा और सुना तो उनके और बीवी सरगुन के होश उड़ गए. फिर बाद में हम हंसने लगे. बता दें निया और रवि दुबे जल्द ही jamai raja 2 में नज़र आने वाले हैं. दोनों ने वेब सीरीज में जमकर बोल्ड सीन दिए हैं. एक इंटरव्यू में निया ने बताया कि उन्हें अब बोल्ड सीन देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है क्योंकि वो पहले से ही कई वेब फिल्म का हिस्सा रही हैं. निया ने कहा मैंने वहां सब कर लिया है. मैं ओटीटी प्लेटफार्म पर एडजस्ट हो गई हूं.