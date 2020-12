1 / 12

jamai 2.0 season 2Nia Sharma ने अपने कोस्टार को इस तस्वीर के साथ विश किया बर्थडे, फोन्स बोले वाकई ये एक्ट्रेस. एक्ट्रेस Nia Sharma पिछले काफी समय से अपनी हरकतों की वजह से चर्चा में हैं. अपने बर्थडे पर कथित एडल्ट केक काटकर चर्चा में आईं निया शर्मा Zee5 पर आने वाली वेब सीरीज jamai 2.0 season 2 में दिखेंगी. उनके साथ इस सीरीज में उनके कोस्टार रवि दुबे हैं. आज रवि दुबे का 37वां बर्थडे है. दोनों की केमिस्ट्री शानदार है. हॉटनेस और बोल्ड सीन से भरपूर इस शो के पहले सीजन में भी ये दोनों एक्टर दिख चुके हैं. रवि दुबे के बर्थेडे पर निया ने उन्हें एक स्पेशल तस्वीर के साथ विश भी किया है. इस तस्वीर में निया शर्मा रवि दुबे की बांहों में हैं. इसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा है. Because it is the Happy Birthday of my longest running costar ravidubey2312 Sid to my Ni Dropping a Sidni Pic is mandatoryLost in his world focused on his goals. miles to go my friend Miles to go HAPPY BIRTHDAY. निया ने अपने इस दोस्त के लिए स्पेशल मैसेज लिखा. वैसे निया की बात ही कुछ अलग. ये बिंदास एक्ट्रेस को बोल्ड सीन करने से परहेज नहीं है. आइए देखते हैं नागिन4 की इस एक्ट्रेस की अब तक की सबसे बोल्ड और हॉट तस्वीरें. सभी फोटो इंस्टाग्राम से