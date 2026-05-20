फ्यूचर मेटल है निकल

एक्सपर्ट निकल को फ्यूचर मेटल यानी भविष्य का धातु कहते हैं. EV बैटरियों में इसकी बड़ी भूमिका होती है. सुपर एलॉय, एयरक्राफ्ट इंजन, डिफेंस इक्यूपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है. यही वजह है कि दुनिया भर में निकल और दूसरे क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर होड़ मची हुई है. इस क्रिटिकल मिनरल को पहले हासिल करने के लिए अमेरिका और चीन में होड़ मची हुई है. चीन पहले से ही कई महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन पर मजबूत पकड़ रखता है। वहीं अमेरिका अपनी निर्भरता कम करने के लिए नए माइनिंग प्रोजेक्ट्स और रिसर्च पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है.