कहां मिला खजाना?
भारत की जमीन के नीचे एक ऐसा खजाना मिलने का दावा किया गया है, जो आने वाले समय में देश की किस्मत बदल सकता है. Deccan Gold Mines ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में निकल, कॉपर और प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स (PGE) के बड़े भंडार मिलने की जानकारी दी है. कंपनी के मुताबिक यह खोज भारत के क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है.इस खजाने के मिलने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) से लेकर मोबाइल, बैटरी, मिसाइल और हाईटेक मशीनों तक में इस्तेमाल होने वाला निकल अब भारत में भी बड़े स्तर पर मिलने की उम्मीद जगी है.