भारत की तुलना में कई देशों में सोना सस्ता

भारत की तुलना में कई देशों में सोना सस्ता मिलता है. भारत की तुलना में सस्ते होने की वजह टैक्स, इम्पोर्ट ड्यूटी, स्थानीय टैक्सेशन जैसे GST/VAT, और बाजार की प्रतिस्पर्धा होती है. वैश्विक स्तर पर सोने की बेस प्राइस (स्पॉट प्राइस) लगभग एक जैसी होती है, लेकिन लोकल टैक्स और ड्यूटी इसे महंगा या सस्ता बनाती हैं. भारत में इम्पोर्ट ड्यूटी और GST लगता है, जो कुल मिलाकर 8–10% अतिरिक्त लागत जोड़ता है. कई देशों में ये टैक्स बहुत कम या शून्य होते हैं. जानिए उन देशों के बारे में जहां भारत की तुलना में सोना पड़ता है.