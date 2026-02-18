1. लाखों में है कप की कीमत-

हम में से कई लोग रोजाना चाय पीते हैं, आम आदमी सुबह की चाय 10-20 रुपये में पीता है, लेकिन क्या आपको पता है नीता अंबानी अपनी सुबह की शुरुआत लाखों की चाय से करती हैं? नीता अंबानी का दिन सुबह जल्दी उठकर वॉक, योगा या भरतनाट्यम से शुरू होता है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात उनकी मॉर्निंग टी है. नीता जापान की सबसे पुराने पोर्सिलेन ब्रांड Noritake के एंटीक/कस्टम चाइनीज पोर्सिलेन कप में चाय पीती हैं. ये कप सोने और प्लैटिनम की डिटेलिंग वाले होते हैं. एक कप की कीमत 3 लाख रुपये से ज्यादा बताई जाती है. पूरा 50 पीस का टी सेट 1.5 करोड़ रुपये से ऊपर का है