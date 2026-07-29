वाहन E20 के अनुकूल
E20 को लागू करने का मुख्य उद्देश्य तेल आयात घटाना है, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदता है. एथेनॉल गन्ना, मक्का, पराली आदि से बनता है, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिलते हैं. सरकार के अनुसार, इस कार्यक्रम से लाखों करोड़ रुपये की बचत हुई और लाखों टन CO2 कम हुआ. गडकरी ने ब्राजील, थाईलैंड जैसे देशों का उदाहरण दिया जहां लंबे समय से एथेनॉल मिश्रित ईंधन इस्तेमाल हो रहा है और वाहनों को नुकसान नहीं पहुंचा. भारत में नए वाहन E20 के अनुकूल बनाए जा रहे हैं, लेकिन पुराने वाहनों में कुछ समस्या हो सकती है.