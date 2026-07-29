E20 की सुरक्षा पर जोर दिया था

E20 वह पेट्रोल है जिसमें सामान्य पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाता है. सरकार इसे आयात कम करने, किसानों को फायदा पहुंचाने और प्रदूषण घटाने के लिए बढ़ावा दे रही है. E20 ईंधन भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना है. यह अप्रैल 2023 से चरणबद्ध तरीके से शुरू हुआ और 2026 तक देशभर में लागू हो गया. सरकार का दावा है कि इससे विदेशी मुद्रा की बचत हुई, किसानों की आय बढ़ी और CO2 उत्सर्जन कम हुआ. नितिन गडकरी ने हालिया बयानों में E20 की सुरक्षा पर जोर दिया, कहा कि इंजन खराब होने के कोई प्रमाणित मामले नहीं हैं. उन्होंने चुनौती दी कि कोई एक कार का उदाहरण दें जो E20 से प्रभावित हुई हो.