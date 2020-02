1 / 10

Niyati Fatnani aka Piya Sharma Real Life Pics छोटे परदे की चर्चित धारावाहिक नजर ने काफी कम वक्त में अपनी हर घर में अलग पहचान बना ली है. इस सीरियल में बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट मोनालिसा डायन का किरदार निभा रही हैं. वहीं एक चेहरे ने सभी का ध्यान इस सीरियल के माध्यम से अपनी ओर खींचा है. जी हां, हम बात कर रहे हैं नियति फतनानी Niyati Fatnani की. नियति इस सीरियल में एक हाउसवाइफ का किरदार निभा रही हैं. इस सीरियल में नियति का नाम पिया शर्मा है जो आए दिन डायन से लड़ाई लड़ती दिख जाती है. अपने परिवार के प्रति पिया सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती दिखती है. साथ ही अपने परिवार को किसी भी तरह के नजर से बचाने का काम करती हैं. इस शो में पिया के पास कुछ दैविक शक्तियां भी हैं जिसके सहारे वह अपने परिवार की रक्षा करती दिखती हैं. लेकिन रील लाइफ और रीयल लाइफ में काफी अंतर होता है. रील लाइफ में जहां पिया एक संस्कारी बहु के तौर पर दिखती हैं वहीं रीयल लाइफ में वह बिल्कुल ही अलग हैं. रीयल लाइफ में वह सिर्फ साड़ी या सूट नहीं बल्कि हर तरह के कपड़े को पहनकर एक्सपेरिमेंट करती नजर आती हैं. नियति फिटनेस फ्रीक हैं. वह अपनी फिटनेस का काफी ध्यान रखती हैं. नियति के सोशल मीडिया पर आपको उनकी कई ऐसी तस्वीरें मिल जाएंगी जो इस बात को साबित भी करती हैं. नियति ने करियर की शुरुआत चैनल वी के शो D4 Get Up and Dance से की थी. इसके बाद सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले सीरियल मोह मोह के धागे में इन्होंने काम किया है. सभी तस्वीरों को नियति फतनानी के इंस्टाग्राम से लिया गया है.