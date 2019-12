1 / 7

No Marriage Women Campaign in South Korea महिलाएं ख़ुशी से जीने के लिए जो कर रही हैं, उससे न सिर्फ लड़कों के लिए बल्कि साउथ कोरिया जैसे पूरे देश के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है. लड़कियां शादी नहीं करना चाहती हैं. अनगिनत लड़कियां हैं जो न बॉयफ्रेंड के साथ डेटिंग करना चाहती हैं. न सेक्स और न ही शादी. बच्चों का तो सोच ही नहीं रही हैं. इससे लड़कों और अविवाहित युवकों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है. लड़कियांमहिलाएं पुरुष प्रधान समाज के तानेबाने को तोड़ने के लिए साउथ कोरिया में बाकायदा No Marriage Women अभियान चला रही हैं. इस अभियान से जुड़कर अविवाहित रहने की शपथ लेने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है. महिलाएं ये अभियान सोशल मीडिया पर चला रही हैं. इसके लिए यू ट्यूब पर कई चैनल बनाए गए हैं.