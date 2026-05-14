देश भर में लगाए जाएंगे 25 प्लांट

कोयले को गैस में बदलने के मकसद से सरकार ने देश भर में 25 ऐसे नए प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है, जो कोयले को गैस में बदलने का काम करेंगे. सरकार इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी या संस्था को आर्थिक मदद भी देगी. सरकार प्लांट लगाने के कुल खर्च का 20 फीसदी हिस्सा सहायता के तौर पर देगी. सरकार को उम्मीद है कि अगले 4 से 5 साल में कोयले से बनने वाली गैस का उत्पादन शुरू हो जाएगा. इस पूरी योजना के लिए सरकार ने 37,500 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला लिया है. unsplash.com