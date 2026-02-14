ग्रेटर नोएडा डिपो से बोडाकी रूट भी बनेगा

केंद्र सरकार से इसी महीने ग्रेटर नोएडा डिपो स्टेशन से बोड़ाकी तक मेट्रो रूट को मंजूरी मिलने की उम्मीद है. केंद्र की मंजूरी के बाद नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (NMRC) इस रूट के लिए डिजाइन कंसल्टेंट अपॉइंट करेगा. इसके बाद टेंडर जारी किया जाएगा. NMRC के अधिकारियों ने बताया कि यह एक्वा लाइन का एक्सटेंशन रूट होगा. अभी एक्वा लाइन पर नोएडा के सेक्टर-51 से ग्रेनो के डिपो मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो चल रही है.अब ग्रेनो डिपो से बोड़ाकी तक मेट्रो जाएगी. इस रूट पर जुनपत और बोड़ाकी सिर्फ दो मेट्रो स्टेशन होंगे. इसके लिए 2.6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बिछाया जाएगा. इस रूट पर मेट्रो चलाने में 416 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.