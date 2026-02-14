Noida Metro Aqua Line To Be Extended Sector 142 To Botanical Garden Key Points You Should Know 8306799
अब घंटों जाम में नहीं फंसेंगे नोएडावाले, इस रूट पर शुरू होने जा रही मेट्रो, जानें किन-किन इलाके के लोगों को होगा फायदा?
Noida Metro Rail Project Update: नोएडा में बॉटेनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक का 11.56 KM का मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा. नोएडा मेट्रो के एक्वा लाइन (Aqua Line) के निर्माण में करीब 2254.35 करोड़ रुपये खर्च होंगे. ये रूट 5 साल में बनकर तैयार होगा. इस रूट के बनने के बाद रोजाना करीब 1 से 1.25 लाख लोग इस लिंक लाइन का इस्तेमाल करेंगे.