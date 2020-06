1 / 10

Non Chinese MobilesSmartphones भारत और चीन के बीच LAC और गलवान वैली में चल रहा विवाद अब एक नये मोड़ पर आ पहुंचा है. सरकार अब कहीं न कहीं सीधे तौर पर चीन की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाने में लग चुकी है. इसी कड़ी में सरकार द्वारा 59 चीनी मोबाइल ऐप्स को भारत में बैन कर दिया गया है. हालांकि इस बाबत सरकार का कहना है कि ये ऐप्लीकेशन लोगों की निजता व देश की सुरक्षा के लिए खतरा थे. इस कारण इन्हें आईटी एक्ट के तहत बैन कर दिया गया है. इस बीच अगर चीन के मोबाइल मार्केट की बात करें तो भारतीय बाजारों में 70 फीसदी कब्जा चीनी मोबाइल फोन्स का है. इन मोबाइल फोन में ओपो, विवो, वनप्लस, रीयलमी, एमआई जैसे कई अन्य फोन हैं. चीन की के इन मोबाइल फोन्स की मार्केंटिंग भारतीय बाजारों में बेहद चालांकी से की जाती है. ऐसे में गलवान वैली में चीनी सैनिकों से झड़प में 20 जवानों के शहीद होने के बाद से ही देश में Boycottchina जैसे स्लोगन अब जोर पकड़ते नजर आ रहे हैं. यही नहीं सोशल मीडिया पर भी लोग चीन को बॉयकॉट Boycott china करने की बात कर रहे हैं. लेकिन भारतीय बाजार में यानी उपभोक्ताओं के पास 70 फीसदी फोन चीन की कंपनियों द्वारा बनाया गया है. सिर्फ 30 प्रतिशत लोगों के पास ही अन्य कंपनियों व देशों के बने मोबाइल फोन्स हैं. ऐसे में आज हम आपको गैर चीनी मोबाइल फोन्स Non Chinese Mobiles and Smartphones के बारे में बताने वाले हैं. देश में बॉयकॉट चाइन की जोर पकड़ती आवाजों के बीच इन मोबाइल फोन्स की जानकारी आपको होनी चाहिए.