Nora Fatehi New Hot Look नोरा फतेही बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जिसे लगभग हर कोई जानता है. उनकी खूबसूरती का हर कोई कायल है. नोरा के डांस टैलेंट से हर कोई वाकिफ है. नोरा आए दिन सोशल मीडिया पर चर्चा केंद्र बनी रहती हैं. नोरा ने एक बार फिर अपनी एक तस्वीर को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इस तस्वीर के कैप्शन में नोरा ने लिखा है Like a black widow, baby. बता दें कि ब्लैक विडो एक हॉलीवुड फिल्म का नाम है. इस फिल्म में ब्लैक विडो का किरदार मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा रोमानोव ने निभाया है. नताशा मार्वल की फिल्म सीरीज एवेंजर्स में भी दिख चुकी है. बता दें कि नोरा इस तस्वीर को कारण सुर्खियों में बनी हुई हैं. इस तस्वीर में नोरा काले रंग के ब्लैक लेडिज सूट में दिख रही हैं. तस्वीर में उन्होंने BOW को अपने हाथ से पकड़ा हुआ है. इस तस्वीर को ब्लैक एंड व्हाइट लुक देने की कोशिश की गई है. बता दें कि नोरा इस तस्वीर में काफी खूबसूरत दिख रही हैं. आपको बता दें कि नोरा फिलहाल उनकी आगामी फिल्म स्ट्रीट डांसर के प्रमोशन में जुटी हुई हैं. इस फिल्म के एक गाने गर्मी ने सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचाया था. इस गाने में नोरा फतेही ने कमाल का डांस किया था. बता दें कि नोरा को युवा वर्ग सबसे ज्यादा पसंद करता है. नोरा एक बेहतरीन डांसर हैं. आपको बता दें कि नोरा पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को देखकर ही पता लगा सकती हैं. नोरा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके कुल 9.6 मिलियन फॉलोवर्स हैं. सभी तस्वीरों को नोरा फतेही के इंस्टाग्राम अकाउंट से लिया गया है.