नोरा फतेही ने ईरान युद्ध पर क्या कहा?

Nora fatehi: मिडिल ईस्ट के देशों में तनाव बढ़ता ही जा रहा है. अमेरिका और इज़राइल के ईरान पर हमले को लेकर लोग चिंतित हैं और जल्द ही इसके खत्म होने की दुआ कर रहे हैं. इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो चुकी है. ईरान में 40 दिनों का शोक घोषित किया गया है. लोग डरे हुए हैं. अमेरिका का कहना है कि जब तक वो अपने लक्ष्य की पूर्ती नहीं कर लेता अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा. इस बीच अब बॉलीवुड फिल्मों की एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही ने इस बारे में रिएक्ट करते हुआ बताया कि इस वक्त वो कहां हैं? दरअसल, वो अक्सर काम के सिलसिले में दुबई में रहती हैं.