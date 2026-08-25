योग कहां करना चाहिए
योग करने के लिए हमेशा शांत जगह ही चुननी चाहिए, ताकि जब आप योगासन करें तो आपको मानसिक रूप से भी शांति मिले और आप किसी भी तरह से डिस्टर्ब न हों. आप घर पर भी योग कर सकते हैं, इसके लिए खिड़की के पास खुली जगह, गार्डन, छत अच्छी जगह है. बहुत ज्यादा शोर या भीड़ वाली जगह पर योग करने से ध्यान लगाने में परेशानी होती है. योग न सिर्फ हमारी बॉडी को फिट रखता है, बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है. नदी, झील या किसी प्राकृतिक जगह पर योग करते समय भी सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है.