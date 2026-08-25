योग करते समय इन बातों का रखें ध्यान

योग खाली पेट करना बेहतर माना जाता है. अगर आपने खाना खाया है, तो कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद ही योगासन करें. ऐसे कपड़े पहनें जिनमें बॉडी आसानी से मूव कर सके. बहुत टाइट कपड़े पहनने से आसन करने में दिक्कत भी आ सकती है. योग के दौरान ध्यान लगाने के लिए ऐसी जगह बेहतर है जहां शोर कम हो. इसलिए शांत जगह ही चुनें. आसन करते समय सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पर ध्यान दें. सांस को बेवजह रोकने की कोई जरूरत नहीं है. योग में धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाना जरूरी है. शुरुआत में शरीर को जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश न करें. कठिन आसनों से पहले हल्की स्ट्रेचिंग और वार्म-अप कर लें, ताकि शरीर अभ्यास के लिए तैयार हो सके.योग से फायदा पाने के लिए आपको डेली योगासन करने की जरूरत है. आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट नहीं मिलेंगे. इसलिए योग को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें. आप योग से जुड़ी जानकारी के लिए अपने योग टीचर से भी सलाह ले सकते हैं और किसी योग एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं.